Экс-главред Nexta встретился с осужденным экс-кандидатом в президенты Белоруссии

Бывший главный редактор белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич опубликовал фото и видео с участником выборов президента Белоруссии Виктором Бабарико из колонии в Новополоцке. Господин Протасевич опубликовал фотографии Виктора Бабарико и его видеообращение к родным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Протасевич (справа) и Виктор Бабарико

Фото: Роман Протасевич Роман Протасевич (справа) и Виктор Бабарико

Фото: Роман Протасевич

«Основная цель моего визита — передать весточки от его родни и доставить его письмо в обратном направлении. ... Виктор Дмитриевич выглядит хорошо. Мы достаточно много пообщались, пошутили, где-то даже посмеялись. Он по-прежнему в очень бодром расположении духа и точно не растерял свои навыки красноречия»,— сказал господин Протасевич на видео в Telegram. Других подробностей он не привел.

Виктор Бабарико около 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. Он был арестован в июне 2020 года — через месяц после выдвижения на пост президента. Суд в 2021 году приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции и отмывании денег.

Роман Протасевич был задержан в Белоруссии в мае 2021 года после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В 2023 году его приговорили к восьми годам лишения свободы, позднее президент Александр Лукашенко помиловал его.