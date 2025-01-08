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В Сочи в перечень жилья для программы переселения добавили 161 аварийный дом

В 2024 году в Сочи в перечень аварийного жилфонда для включения в новую программу переселения граждан добавили 161 дом. Обновленный перечень направили в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По данным ведомства, почти завершилось расселение жителей 15 аварийных домов в Лазаревском районе. В новые квартиры переехали около 200 человек.

Маргарита Синкевич

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