В Сочи в перечень жилья для программы переселения добавили 161 аварийный дом

В 2024 году в Сочи в перечень аварийного жилфонда для включения в новую программу переселения граждан добавили 161 дом. Обновленный перечень направили в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По данным ведомства, почти завершилось расселение жителей 15 аварийных домов в Лазаревском районе. В новые квартиры переехали около 200 человек.

Маргарита Синкевич