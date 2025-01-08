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Коммерсантъ FM
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На пляжах Севастополя зафиксированы новые выбросы мазута

В Севастополе в районе пляжей «Любимовка» и «Звездный берег» после ночного шторма обнаружили новые пятна нефтепродуктов, сообщил ТАСС координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов. По его словам, с момента обнаружения в Севастополе первых выбросов мазута 3 января число добровольцев, выходящих на уборку пляжей, увеличилось в три раза, до 150.

«Ситуация контролируема. Все службы города работают в адекватном взаимодействии, техника предоставляется, волонтеры присутствуют, неравнодушные севастопольцы к волонтерским группам присоединяются»,— сказал господин Харламов агентству.

Он отметил, что каждый день на уборку пляжей в городе выходят более 110 человек. С утра сегодняшнего дня в работах по очистке пляжей участвуют более 150 человек. Уборка ведется на пляжах «Фиолент», «Звездный берег» и «Любимовка».

Берегов Крыма нефтепродукты достигли 21 декабря, тогда режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи. На территории Севастополя нефтепродукты впервые обнаружили 3 января, в регионе объявили режим ЧС регионального значения. По данным губернатора Михаила Развожаева на вечер 7 января, с начала работ по очистке с пляжей вывезли 126,3 т загрязненного песка. Новые пятна мазута были зафиксированы на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте в районе 35-й береговой батареи. МЧС 7 января сообщало, что в Севастополе мониторинг ведется на 59 км береговой линии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

Полина Мотызлевская

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