В Майами конфисковали две квартиры россиянина стоимостью $1,8 млн

Суд в США конфисковал в Майами (штат Флорида) две квартиры. Минюст утверждает, что они принадлежат россиянину Виктору Перевалову, который был внесен в санкционный список в 2018 году за строительство трассы «Таврида» в Крыму.

Иск о конфискации имущества был подан в феврале 2024 года. Решение вступило в силу 7 января 2025 года. Утверждается, что квартиры содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций. Стоимость двух квартир оценивается в $1,8 млн.

В 2018 году Минфин США ввел санкции в отношении российской компании ВАД, которая принимала участие в строительстве трассы «Таврида» в Крыму. Под ограничения также попали Виктор Перевалов и Валерий Абрамов, которые указывались как соучредители фирмы. На сайте компании ВАД господин Абрамов указан как гендиректор, господин Перевалов — как первый заместитель гендиректора. В 2018 году оба вошли в рейтинг Forbes «Короли госзаказа».