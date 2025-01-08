Аэропорты Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно не принимали рейсы

Росавиация ночью вводила временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Сейчас они вновь принимают и отправляют самолеты. Причиной ограничений называется обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Саратова в 5:30, Ульяновска — в 7:00, Казани и Нижнекамска — в 8:00. Самолетам не пришлось уходить на запасные аэродромы.

Средства противовоздушной обороны ночью сбили 32 беспилотника, 11 уничтожены над Саратовской областью. В Энгельсе произошел пожар на промышленном предприятии. Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс из Баку в Казань из-за закрытия воздушного пространства над Казанью.