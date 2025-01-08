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Коммерсантъ FM
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Azerbaijan Airlines сообщила об отмене рейса Баку—Казань из-за плана «Ковер»

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс из Баку в Казань. В сообщении перевозчика говорится, что причиной стало закрытие воздушного пространства над Казанью из-за плана «Ковер». Информацию авиакомпании приводит агентство «Азертадж».

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение возле казахстанского города Актау. Погибли 38 человек из 67. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за авиакатастрофу на представителей России. Как сообщал Кремль, самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, когда средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников. После этого лайнер отправился на запасной аэродром в Актау, где разбился недалеко от посадочной полосы.

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