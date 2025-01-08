В Перми возбуждено уголовное дело из-за массовых случаев отравления в пекарнях

Следственным отделом по Индустриальному району города Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщает пресс-служба СКР по Прикамью, уголовное дело было возбуждено после появления в СМИ информации о массовом отравлении граждан в сети пекарен «Хлебница».

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Следователями будут проведены осмотры мест происшествий, допросы руководства пекарни и потерпевших, точное количество которых в настоящее время устанавливается. «Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления», - уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, надзорный орган контролирует установление обстоятельств произошедшего и результаты эпидемиологического расследования.

Вчера «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевым Роспотребнадзором было выявлено нарушение санитарного законодательства в нескольких точках сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю. В.). По данным ведомства, с конца декабря среди населения города Перми были зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в пекарнях. По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза. Деятельность трех пекарен и заготовочного цеха приостановлена решением районных судов города Перми на 30-90 суток.