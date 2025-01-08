В 2025 году операторы БПЛА в ЮВО пройдут специальную подготовку

Подразделения беспилотной авиации Южного военного округа в 2025 году пройдут курсы повышения квалификации в окружных учебных центрах. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО. Обучение будет проходить в условиях, максимально приближенных к реальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

«Программа подготовки включает в себя обучение работе с БПЛА в условиях активного воздействия средств радиоэлектронной борьбы. При проведении занятий постоянно используется соревновательная методика с расчетами, оснащенными противодронными ружьями. Подобный метод обучения позволяет проводить обучение операторов беспилотников в условиях, максимально приближенных к боевым», — отметили в пресс-службе.

В рамках курсов будет как теоретическая, так и практическая части. В ходе практики на симуляторах и полигоне сотрудники подразделений отработают навыки полетов в условиях ограниченного пространства в дневное и ночное время.

Учебные центры также ведут переобучение для работы с новейшими образцами беспилотников. Занятия ведут опытные инструкторы и участники СВО.

Роман Никитин