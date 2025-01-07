Конструкторы УВЗ не обнаружили прорывных технологий в подбитом танке Leopard

Конструкторы «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе разборки и исследования подбитого в зоне специальной военной операции (СВО) немецкого танка Leopard 2A6 не выявили прорывных технологий в его конструкции, сообщили «РИА Новости». Соответствующую информацию «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе УВЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Leopard 2 на выставке трофейного вооружения и техники с СВО

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Танк Leopard 2 на выставке трофейного вооружения и техники с СВО

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет»,— отметили на предприятии.

Leopard 2A6 поступил на изучение экспертов УВЗ в октябре 2024 года. Специалисты предприятия изучили узлы, системы и агрегаты танка.

Немецкие танки Leopard поставляются для проведения военных действий вооруженным силам Украины (ВСУ). В декабре Германия объявила о планах передать стране системы ПВО IRIS-T, дроны и танки Leopard-1 в рамках пакета военной помощи объемом €650 млн. Также в пакет включили зимнюю одежду для украинских военнослужащих.

Василий Алексеев