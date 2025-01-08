Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Ростовской областью

Силы ПВО ночью 8 января уничтожили пять беспилотников в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам Слюсаря, атака была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. Пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.

Напомним. что до этого Ростовская область подверглась крупной атаки украинских БПЛА в ночь на 5 января. Тогда силами ПВО были уничтожены 37 беспилотников в Таганроге, Тарасовском, Неклиновском и Миллеровском районах. Пострадал семилетний ребенок. которого доставили в больницу.

Роман Никитин