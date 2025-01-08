Полиция опровергла сообщения о нападении подростка с ножом на полицейского

Петербургская полиция опровергла информацию из сети Интернет о нападении несовершеннолетнего c ножом на сотрудника правопорядка в квартире дома 4 по улице Камской, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам полицейских, 6 января они прибыли по указанному адресу после сообщений о бытовом конфликте. На месте происшествия правоохранители увидели 47-летнюю петербурженку в состоянии алкогольного опьянения и двух ее несовершеннолетних детей в возрасте 13 и 16 лет.

В отношении матери составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Дальнейшего развития событий не было.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 39-летний гражданин при выходе со станции метро «Спасская» разбил бутылкой стекло и при этом нецензурно ругался. Дебошира доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Андрей Маркелов