Во вторник в Казани произошло 100 аварий

7 января на территории Казани зафиксировали 100 сообщений о ДТП. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

За сутки в Казани зарегистрировали две аварии с двумя пострадавшими, а также оформили 18 ДТП с материальным ущербом.

На дорогах задержаны 10 водителей в состоянии опьянения и два человека без права управления транспортными средствами. В территориальный отдел полиции доставлены три гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин