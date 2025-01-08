Суд принял обеспечительные меры в отношении автомойки, которую требует снести мэрия

Администрация Индустриального района Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета производить государственную регистрацию сделок в отношении объекта по адресу: шоссе Космонавтов, 179б. Согласно материалам дела, суд требование удовлетворил. Ранее истец обратился в суд с требованием признать нежилое сооружение общей площадью 403,1 кв. м самовольной постройкой.

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фото: 2ГИС



По данным 2ГИС, по указанному адресу располагается автомойка «Шоссе». Согласно Rusprofile, ООО «Респекткар» было зарегистрировано в Перми в 2012 году. Основной вид деятельности - розничная торговля легковыми автомобилями и их техническое обслуживание. Директором и одним из учредителей компании является Владимир Ткаченко. В 2023 году «Респекткар» показал выручку в размере 1,2 млн руб. и убыток в сумме 373 тыс. руб.

Напомним, пермская мэрия в 2024 году усилила претензионную работу с самостроями. на Шоссе Космонавтов администрация требует в суде снести целую улицу из торговых объектов – в районе будущей развязки с ул. Промышленной.