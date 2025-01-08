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В Елабужском районе Татарстана 2 человека погибли в ДТП

В Елабужском районе Татарстана на трассе М-7 два человека погибли в результате аварии. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Авария произошла 7 января около 21:40 на 2-м километре автодороги М-7 «Волга», ведущей к Ижевску.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. После этого легковой автомобиль вылетел в кювет.

В результате погибли водитель и пассажир Hyundai Solaris. Елабужская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП.

Влас Северин

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