В Елабужском районе Татарстана 2 человека погибли в ДТП
В Елабужском районе Татарстана на трассе М-7 два человека погибли в результате аварии. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.
Авария произошла 7 января около 21:40 на 2-м километре автодороги М-7 «Волга», ведущей к Ижевску.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. После этого легковой автомобиль вылетел в кювет.
В результате погибли водитель и пассажир Hyundai Solaris. Елабужская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП.