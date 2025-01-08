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Коммерсантъ FM
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Подозреваемый в подрыве пикапа Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT

Подозреваемый в подрыве электропикапа Tesla Cybertruck возле входа в отель Trump International задействовал при планировании преступления генеративный искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT. Об этом на пресс-конференции сообщил шериф городской полиции Кевин Макмахилл. По его словам, это первый известный случай использования ChatGPT в подобных целях на территории США.

По данным правоохранителей, подозреваемый в преступлении Мэттью Ливельсбергер с помощью ИИ хотел выяснить, какое сколько взрывчатки ему потребуется для осуществления теракта и где можно купить необходимое количество фейерверков. Какие ответы дал искусственный интеллект на запросы Ливельсбергера, господин Макмахилл не уточнил.

Реагируя на ситуацию, представитель OpenAI — компании-разработчика ChatGPT — заявил, что их модели ИИ не предназначены для преступлений и предостерегают пользователей от совершения любых противоправных действий. В OpenAI считают, что полученные злоумышленником ответы базировались на данных, которые Ливельсбергер получил в свободном доступе в интернете, а ChatGPT предупреждал о возможных последствиях.

Взрыв электропикапа Cybertruck произошел 1 января возле входа в принадлежащий избранному президенту США Дональду Трампу отель Trump International в Лас-Вегасе в штате Невада. Семь человек пострадали. ФБР не выявило вражды к Трампу со стороны Ливельсбергера и назвало ЧП самоубийством.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Cybertruck взорвали фейерверками».

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