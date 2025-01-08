Жан-Мари Ле Пена похоронят 11 января в родной Бретани

Французский политик, основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен будет похоронен в родном городе Ла-Трините-сюр-Мер в регионе Бретань на западе Франции. Об этом сообщил Арно Стефан, бывший советник дочери политика Марин Ле Пен. Региональная газета Ouest-France уточнила, что похороны пройдут 11 января, отпевание — в церкви Святого Иосифа недалеко от дома, где политик провел детство.

«Все будет в строжайшем уединении, в семейном кругу в Ла-Трините-сюр-Мере. Там будет только семья»,— сказал господин Стефан в интервью телеканалу BFMTV. Он также не исключил проведения религиозной церемонии в одном из парижских храмов, но конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет. Журнал Gala напомнил, что Жан-Мари Ле Пен неоднократно выражал желание после смерти упокоиться именно в Ла-Трините-сюр-Мере.

Жан-Мари Ле Пен скончался 7 января в больнице коммуны Гарш в департаменте О-де-Сен, куда его доставили несколько недель назад. В день смерти политика Марин Ле Пен была на Майотте и узнала о случившемся от журналистов после возвращения в Париж.

Жан-Мари Ле Пен основал «Национальный фронт» в 1972 году. Пять раз участвовал в выборах президента. В 2011 году он передал руководство партией своей дочери Марин Ле Пен. «Национальный фронт» в 2015 году исключил своего лидера из партии, хотя тот еще три года оставался ее почетным председателем.

Подробнее — в материале «Ъ».