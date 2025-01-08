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Коммерсантъ FM
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Сийярто связал санкции против соратника Орбана с личной местью посла США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал включение Антала Рогана — руководителя кабинета премьер-министра Виктора Орбана — в американский санкционный список местью со стороны завершающего миссию в Будапеште посла США Дэвида Прессмана.

«Это личная месть Анталу Рогану от посла, направленного в Венгрию провалившейся американской администрацией и бесславно уезжающего отсюда»,— написал господин Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Вчера, 7 января, США объявили о введении санкций в отношении господина Рогана, обвинив его в создании теневых схем для контроля над различными секторами венгерской экономики. Комментируя решение Вашингтона, Петер Сийярто отметил, что через несколько дней Белый дом займут политики, «которые видят в Венгрии друга, а не врага».

Господин Прессман ранее призвал Венгрию укреплять отношения с западными странами. Посол США также обращал внимание на количество визитов Петера Сийярто в Москву и Минск. В ответ венгерский министр пожелал ему «приятного подсчета».

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