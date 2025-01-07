Бастрыкин заинтересовался информацией об избиении ребенка в детсаду Краснодара

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел контрольную проверку после жалобы на действия воспитателя в детском саду Краснодара. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

Заявительница рассказала, что в декабре прошлого года воспитательница нанесла удары шестилетнему ребенку, что привело к перелому руки. Несмотря на жалобы мальчика, сотрудница не приняла мер, и родители самостоятельно обратились за медицинской помощью.

В Следственном комитете по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову представить доклад о промежуточных результатах и соблюдении процедур.

Тат Гаспарян