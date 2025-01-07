Инвестпроект завода нефтяных растворителей в Добрянке признан реализованным
Инвестиционный проект строительства станции сепарационной очистки в городе Добрянке признан реализованным. Согласно протоколу совета по предпринимательству, проект сохранит статус «приоритетного инвестиционного» по заявлению его инициатора. Возведением станции занималось пермское ООО «ПЗХ “Синэк”».
ООО «ПЗХ „Cинэк“» было зарегистрировано в Перми в 2014 году. По информации на официальном сайте компании, еще одна производственная площадка находится в пригороде Соликамска. Главными учредителями выступают уроженец Мордовии Роман Талин, которому принадлежит 40% в уставном капитале общества, а также Марина Беляева, в чьем распоряжении находится 35% долей. Еще 15% находятся в собственности Дениса Устькачкинцева, 10% владеет пермяк Илья Каминский. Гендиректором выступает господин Устькачкинцев.
В августе «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Добрянке за пустили производство нефтяных растворителей ООО «ПЗХ “Синэк”». Ранее общество носило другой название - «Антикпром». В 2022-м инициативе компании был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). В реестре ПИП говорится, что компания разработала проект станции сепарационной очистки, предназначенной для приема и обработки легких нефтяных фракций, а также для хранения и отгрузки нефтяных растворителей. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Ъ-Прикамье», что общий объем инвестиций в проект составил порядка 1,8 млрд руб. Производство расположилось на базе первой площадки бывшего ООО «Антикпром» в Добрянке (ул. Промышленная, 19).