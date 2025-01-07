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На Кубани за пять лет количество ИТ-компаний увеличилось в три раза

На Кубани за последние пять лет количество ИТ-компаний увеличилось более чем в три раза, благодаря поддержке государства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В 2024 году отрасль показала значительный рост: сейчас в регионе работают более 2,5 тыс. организаций, что втрое больше по сравнению с уровнем пяти лет назад.

Одним из факторов развития ИТ-сектора стали налоговые льготы для компаний, использующих упрощенную систему налогообложения. В декабре прошлого года был принят закон о продлении этой меры до 31 декабря 2027 года, что создаст благоприятные условия для развития отрасли.

По данным Высшей школы экономики, ИТ-отрасль занимает первое место по темпам роста среди крупных секторов экономики России за последние пять лет. В 2024 году инвестиции в основной капитал ИТ-компаний Кубани составили около 19 млрд руб., что на 15% больше по сравнению с 2023 годом. Объем налоговых поступлений увеличился на 60% с 2020 года и достиг 8,5 млрд руб. в прошлом году.

Годовой объем выручки кубанских ИТ-компаний за последние пять лет увеличился более чем в три раза и сейчас составляет почти 76 млрд руб.

Тат Гаспарян

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