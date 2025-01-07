Отец пропавшего участника СВО не смог добиться выплат от командира части

Кировский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска уфимцу, чей сын без вести пропал в ходе СВО. Истец просил обязать командира войсковой части, в которой служил его сын, издать приказ о выплате ему денежного содержания в равных долях с матерью военнослужащего, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Вынося решение, суд установил, что при безвестном исчезновении военнослужащих их семьям полагаются ежемесячные выплаты (конкретная сумма не указывалась) до прояснения ситуации. Несмотря на это, как следует из объяснений матери пропавшего, с супругом она развелась в 2009 году. Он, по ее словам, ребенка не воспитывал и алименты выплачивал не полностью. Отказывая в удовлетворении иска, суд, в частности, учел мнение матери военнослужащего.

Венера Хисамова