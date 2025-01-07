Власти Башкирии потратят на доставку газет и журналов более 1 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии заключило контракт на подписку и доставку 57 печатных изданий с екатеринбургским ООО «Урал-Пресс Запад», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене, за 1,18 млн руб. Компания была единственным участником закупки.

Печатные издания необходимо доставлять с 1 января по 30 июня 2025 года. Газеты и журналы, которые выпускают в Уфе, доставляются заказчику в день их выхода в свет, издания районных и городских редакций — на следующий день после их поступления на склад компании.

В декабре 2023 года контракт на поставку газет и журналов в течение года стоимостью 2 млн руб. был заключен также с «Урал-Пресс Запад».

ООО «Урал-Пресс Запад», по данным Rusprofile, зарегистрировано в августе 2014 года. В 2023 году выручка компании составила 26 млн руб., чистая прибыль равнялась 4,5 млн руб. Владельцем является Галина Тагунова.

Майя Иванова