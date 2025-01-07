В Темрюкском районе от мазута расчистили 1,6 км пляжей

6 января в Темрюкском районе Краснодарского края удалось расчистить от мазута более 1,6 км пляжей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Федор Бабенков.

В выходные и праздничные дни продолжаются работы по очистке береговой линии от мазута.

Несмотря на штормы, на пляжи выносятся новые порции нефтепродуктов, что требует ежедневного устранения загрязнений. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

«Спасибо всем, кто в эти дни трудится вместе с нами спасая побережье»,— написал Федор Бабенков.

В последние дни в Краснодарском крае продолжаются работы по очистке береговых линий от мазута, который был выброшен на пляжи после шторма. Как сообщил оперштаб, к действиям по очистке привлечены более 10 тыс. человек, а общая площадь работы составляет 63 км, из которых 44 км располагаются в Анапе. Обнаружены новые выбросы мазута, что требует постоянного мониторинга и активных усилий для устранения загрязнений. Общее количество собранного загрязненного песка уже приблизилось к 71,4 тыс. тонн. Работы проводятся в круглосуточном режиме с участием волонтеров и специализированной техники.

Тат Гаспарян