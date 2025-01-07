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На пляже в Анапе открыли штаб полевой кухни

На Центральном пляже Анапы открылся новый штаб полевой кухни, организованный предприятием «Курорты Анапы» и волонтерами, сообщает мэрия курорта.

Этот пункт питания обеспечивает горячей едой добровольцев, работающих на участке от Лечебного пляжа до проезда «Восход».

В палатке штаба созданы все необходимые условия для приготовления пищи: есть как горячая, так и холодная вода, а также холодильник для хранения продуктов. Печь поддерживает комфортную температуру внутри круглосуточно.

Горячие блюда развозят по нескольким точкам обогрева на протяжении почти 3 километров. За одну остановку кухня обслуживает около 200 человек, а в общей сложности за выезд обеспечивает питанием почти 1000 добровольцев.

В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров «Волгонефть» 15 декабря в Керченском проливе. В операции участвуют около 8,5 тыс. человек, включая волонтеров и спасателей. В связи с инцидентом ввели федеральный режим ЧС, а объем разлива может достигать 200 тыс. тонн.

Тат Гаспарян

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