Синоптик: в начале следующей недели на Кубани ожидаются заморозки

На Кубани сменится погода: вместо тепла придут морозы и снег. Об этом сообщает «Сочи Стрим» со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.

До выходных в регионе будет тепло и солнечно, температура поднимется до +15-16 градусов. Но уже к субботе начнется резкое похолодание: температура упадет до +5-7 градусов, а небо затянут дожди.

Александр Шувалов предупредил о возможных ночных заморозках и снегопадах в начале следующей недели. По его словам, переход от весенней погоды к зимней будет резким и заметным.

Тат Гаспарян