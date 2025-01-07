В Ярославле ожидается ледяной дождь

В Ярославле и Ярославской области ожидаются ледяной дождь и мокрый снег, которые могут привести к образованию гололеда и налипанию снега на провода электропередач. Об этом сообщили в областном министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18:00 7 января до 18:00 8 января. В министерстве призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, не превышать разрешенную скорость и соблюдать дистанцию. Есть рекомендации и для пешеходов.

«Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам, при подъеме или спуске по лестницам — держитесь поручней, перил. Помогите перейти дорогу детям и пожилым людям»,— сообщили в министерстве региональной безопасности Ярославской области.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться по единому телефону экстренных служб 112.

Антон Голицын