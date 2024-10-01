На Уралвагонзаводе исследуют танк Leopard, доставленный из зоны СВО
Эксперты Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле изучат подбитый российскими военными немецкий танк Leopard, который привезли на предприятие из зоны проведения специальной военной операции (СВО), сообщили на Уралвагонзаводе.
Танк Leopard 2 на выставке трофейного вооружения и техники с СВО
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Сейчас технику установили на домкраты. Специалисты компании приступили к изучению узлов, систем и агрегатов «Леопарда» — после проведения исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и машины в целом. «Мы всегда были и остаемся в тесной связи с нашими бойцами, ну а уж военнослужащие сухопутных войск вообще — наши братья»,— сказано в сообщении.
Танки Leopard поставляются для проведения военных действий вооруженным силам Украины (ВСУ). В сентябре Германия, Дания и Нидерланды объявили о планах передать Украине еще 77 танков Leopard модели 1A5.