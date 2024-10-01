На Уралвагонзаводе исследуют танк Leopard, доставленный из зоны СВО

Эксперты Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле изучат подбитый российскими военными немецкий танк Leopard, который привезли на предприятие из зоны проведения специальной военной операции (СВО), сообщили на Уралвагонзаводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Leopard 2 на выставке трофейного вооружения и техники с СВО

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Танк Leopard 2 на выставке трофейного вооружения и техники с СВО

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас технику установили на домкраты. Специалисты компании приступили к изучению узлов, систем и агрегатов «Леопарда» — после проведения исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и машины в целом. «Мы всегда были и остаемся в тесной связи с нашими бойцами, ну а уж военнослужащие сухопутных войск вообще — наши братья»,— сказано в сообщении.

Танки Leopard поставляются для проведения военных действий вооруженным силам Украины (ВСУ). В сентябре Германия, Дания и Нидерланды объявили о планах передать Украине еще 77 танков Leopard модели 1A5.

Ирина Пичурина