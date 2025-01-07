В Челябинской области ночью похолодает до 25 градусов

В ночь на 8 января температура воздуха в некоторых районах Челябинской области при прояснении понизится до 25 градусов. В горах будет теплее — до минус 14-ти, сообщает Челябинский гидрометцентр. Ночью ветер будет южным или юго-западным со скоростью 3-8 м/с, возможны порывы до 11 м/с. Днем скорость ветра увеличится до 6-11 м/с, а в некоторых местах достигнет 14 м/с.

Синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшим снегом в ночь на среду, а днем 8 января будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой или умеренный снег, слабые метели, местами изморозь и гололедица. Температура воздуха днем будет от 3 до 8.