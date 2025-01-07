обновлено 11:13
Причиной пожара с жертвами под Ростовом могло стать короткое замыкание
Прокуратура Ростовской области проведет проверку по факту пожара на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницкий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования», — отметили в ведомстве.
Прокуратура проведет проверку федерального законодательства При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования. Также ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в результате пожара, площадь которого составила 250 кв.м., погибли два человека. Еще четырех человек спасли, а 70 — эвакуировали.