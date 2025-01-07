Свердловские власти увеличат размер областного маткапитала до 170 тысяч рублей

В Свердловской области сумма материнского каптала в 2025 году для семей с тремя детьми превысит 170 тыс. руб., при рождении одновременно трех и более детей размер выплаты составит около 260 тыс. руб., сообщили в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что сумма маткапитала была проиндексирована «исходя из прогнозного уровня инфляции». По данным правительства области, размер выплаты на январь 2024 года составлял 167,9 тыс. руб., при рождении одновременно трех и более детей — 251,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам министра социальной политики региона Андрея Злоказова, с 2011 года размер областного маткапитала увеличился в 1,5 раза, число выданных сертификатов превысило 106 тыс. Он напомнил, что сумму выплаты можно направить на строительство или реконструкцию дома; подключение помещений к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения; улучшение жилищных условий; оплату образовательных или медицинских услуг; приобретение земельных участков и садовых домов; покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью; подключение помещений к газовым сетям.

В ноябре 2024 года губернатор Евгений Куйвашев заявил на заседании регионального заксобрания, что на поддержку семей с детьми в Свердловской области в 2025 году направят около 34 млрд руб., из них 1 млрд руб. — на выплату маткапитала. Господин Куйвашев отметил, что сумма выплаты превысит 175 тыс. руб.

Василий Алексеев