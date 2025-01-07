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В Краснокамске при пожаре погибли два человека

Следственным отделом по городу Краснокамск проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

фото: СУ СКР по Пермскому краю

фото: СУ СКР по Пермскому краю

фото: СУ СКР по Пермскому краю

По предварительным данным, утром 7 января в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на проспекте Комсомольский в Краснокамске, произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружено тело женщины и мужчина в бессознательном состоянии. Позже он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

По информации МЧС Прикамья, к тушению пожара привлекалось 16 человек и шесть единиц техники. До прибытия первых подразделений самостоятельно эвакуировалось 19 человек, среди них двое детей. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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