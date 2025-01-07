В ДТП на территории Октябрьского округа пострадали дети

6 января на автодороге Октябрьский-Леун произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало пять участников дорожного движения, среди которых двое детей. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Пермского края. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства происшествия уточняются.

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фото: telegram-канал Госавтоинспекции Пермского края



По предварительным данным, водитель «Лады Веста» на 22 км 500 м выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Хендай Акцент» под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира «Хендай Акцент», среди которых 39-летняя женщина, 10-летняя и 15-летняя девочки. Все пострадавшие госпитализированы.

Водитель, допустивший столкновение от медицинского освидетельствования отказался, в отношении него возбуждены административные материалы по ст. 12.24 (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), ст.12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).