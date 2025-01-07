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Коммерсантъ FM
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SuperJob: 70% учителей не планировали отдыхать на новогодних каникулах

Больше трети учителей в России в новогодние праздники планировали проверять работы школьников и писать отчеты, следует из опроса SuperJob. Семь из десяти учителей не планировали отдыхать во время каникул.

Опрос проводился во всех округах России 9–25 декабря среди 500 учителей, работающих в школах. Результаты приводит ТАСС.

Что планировали делать учителя в праздники:

  • проверять работы, заполнять документы, школьные электронные ресурсы, писать ответы, заниматься планированием и подготовкой к урокам — 35% респондентов;
  • пройти педагогические онлайн-курсы — 31%;
  • подрабатывать репетиторством — 29%;
  • заниматься с отстающими учениками — 15%;
  • решать другие рабочие вопросы — 22%.

Каждый шестой учитель планировал внеурочные активности с классом: экскурсии, посещение театров, кинотеатров и катков. Только 21% учителей сказали, что не будут работать, заниматься учебной или воспитательной работой и решать рабочие вопросы.

Глава SuperJob Алексей Захаров ранее рассказывал «Ъ», что курьеры в России получают в 3–5 раз больше учителей. По его мнению, рынок разбалансирован в первую очередь «в результате сомнительного государственного регулирования».

Подробнее — в интервью господина Захарова «"У нас дефицит в 500 тыс. учителей. Зато пицца приезжает за 15 минут"».

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