Скончался бард и музыкальный руководитель «Песен нашего века» Вадим Мищук

Бард Вадим Мищук, который также был сооснователем и музыкальным руководителем тематического творческого проекта «Песни нашего века», скончался накануне в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на сайте Грушинского фестиваля, в котором музыкант неоднократно участвовал.

Вадим Мищук родился в Риге 5 июля 1956 года, музыкальную карьеру начал в конце 1970-х годов в ВИА «Домино», где выступал вместе с братом Валерием. В 1989 году они переехали в Москву и продолжили творческую деятельность уже как дуэт. Известность получили написанные ими композиции «Застолье», «Рижский вокзал» и «Уплывает пароход». Летом 2022 года после смерти брата Вадим Мищук продолжил сольную карьеру. Последний альбом «Песен нашего века» вышел в 2020 году.