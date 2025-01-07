Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты и иконы для военных в зоне СВО

Президент Владимир Путин после рождественского богослужения в храме на Поклонной горе приехал храм Христа Спасителя, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл по просьбе главы государства освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих—участников в специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что освящение выложенных в алтаре предметов прошло в присутствии главы государства, а на отдельных звеньях цепочек к крестам будут выгравированы инициалы президента России. «Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные Патриархом Московским и всея Руси в ходе праздничного богослужения в рождественскую ночь»,— привел господин Песков слова президента (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента также сообщил, что в ходе беседы господин Путин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством Христовым и тогда же рассказал ему о намерении передать освященные предметы командующим группировками войск, которые выполняют задачи по обеспечению безопасности страны.

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретил Рождество вместе с бойцами спецоперации, волонтерами и их близкими в московском храме Георгия Победоносца. Глава государства также поздравил с праздником православных и всех россиян, которые отмечают Рождество, отметив роль церкви в единении народа и сохранении исторической памяти.