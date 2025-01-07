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Путин поздравил с Рождеством православных и всех отмечающих праздник россиян

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. В телеграмме на сайте Кремля он отметил важную роль церкви в единении народа и сохранении исторической памяти.

Господин Путин подчеркнул, что этот день приносит радость и надежду многим людям по всему миру. «Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам... Он <...> вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки»,— отметил президент.

Глава государства подчеркнул значение национальных традиций, которые передаются из поколения в поколение. Владимир Путин подчеркнул вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранение культурного наследия России.

«Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание»,— добавил он.

Сам глава государства отметил праздник в московском храме Георгия Победоносца на Поклонной горе. Он поставил свечи, перекрестился и присоединился к другим верующим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в этом году Владимир Путин также традиционно посетит рождественское богослужение.

Владимир Путин регулярно участвует в церковных службах на Рождество. С 2000 года он четырежды отмечал праздник в Санкт-Петербурге и три раза — в Тверской области. В Москве президент проводит Рождество в четвертый раз за 25 лет.

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