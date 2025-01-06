В Казани 2,7 тыс. человек прошли диспансеризацию в новогодние праздники

В Казани во время новогодних праздников около 2,7 тыс. местных жителей прошли диспансеризацию. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Диспансеризация в участковых поликлиниках Казани началась с 4 января. Обследование также можно пройти в мобильных пунктах поликлиники № 20, городских клинических больниц № 7 и № 11. Обследования проводятся до 8 января с 9:00 до 18:00. Выездную диспансеризацию прошли 374 человека.

Для прохождения обследования необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Диана Соловьёва