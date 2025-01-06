В Амурской области задержали дочь участника СВО за ношение хиджаба

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) в Амурской области задержали несовершеннолетнюю дочь участника спецоперации. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, отец девочки заявил, что причиной задержания стало ношение хиджаба, который назвали «представляющей опасность для общества одеждой».

По словам господина Солтаева, девочку удалось освободить. Он подчеркнул, что подобные действия госслужащих подрывают доверие к правоохранительной системе и могут стать причиной возникновения социальной напряженности. Уполномоченный планирует направить обращения в Генпрокуратуру и региональному уполномоченному по правам человека, чтобы привлечь сотрудников ПДН к ответственности.

«Задержание несовершеннолетней по столь абсурдному предлогу является грубым нарушением ее конституционных прав, гарантирующих свободу вероисповедания и право на самовыражение»,— сказал Мансур Солтаев (цитата по агентству «Чечня сегодня»). По его мнению, подобные инциденты также «создают угрозу межнациональному миру и согласию в стране».

В июле 2024 года муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии ввели запрет на ношение никабов. В конце октября власти Владимирской области запретили школьникам носить религиозную одежду. Позже депутаты Госдумы от Чечни договорились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным «добиться отмены провокационного приказа».

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