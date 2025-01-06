В Екатеринбурге полицейский насмерть сбил пенсионерку

В Екатеринбурге днем 4 января полицейский сбил насмерть пенсионеру на улице Щорса, 103. Как сообщает портал Е1 со ссылкой на источник, за рулем автомобиля был один из заместителей отдела управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил изданию, что офицер был в этот день на выходном, был трезв. «По данному ЧП проводится служебная проверка»,— рассказал полковник Горелых.

По предварительным данным, полицейский двигался задним ходом. Пенсионерка оказалась вне его поля зрения. «Собранные материалы полиция в установленном порядке направила для принятия процессуального решения в следственные органы»,— добавил Валерий Горелых.