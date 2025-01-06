Расписание общественного транспорта Челябинска продлят в рождественскую ночь

В Челябинске курсирование общественного транспорта продлят в ночь с 6 на 7 января. Часть трамваев будет ездить до четырех утра, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что до часу ночи 7 января продолжат курсировать троллейбусы №10 Парк Гагарина — Солнечный берег и №12 АМЗ — Молдавская с интервалами 30 и 15 минут соответственно, а также автобусы №8 Мамина — Академика Королева, №18 Завод ЛД — Автобусный парк и №71 Петра Столыпина — ЧМК. Они будут ходить каждые 30-40 минут.

До часу ночи также продлено расписание трамваев №16 Автовокзал — Чичерина с интервалом 20 минут.

Кроме того, до четырех утра 7 января продолжат ездить трамваи №3, №5 и №7, следующие от Автовокзала до ЧМК, ЧЭМК и ЧГРЭС соответственно, и №22 Чичерина — Чистопольская. Они будут курсировать с интервалом в 40 минут.