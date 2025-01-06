Администрация Ростова не получила план застройки морского порта

Компания «Регионкапстрой» не представила первый этап мастер-плана и финансовую модель жилой застройки территории Ростовского порта в 2024 году. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский Фото: Михаил Бордюговский

Согласно первоначальному плану, проектная документация на строительство жилого квартала на месте Ростовского порта (после переноса его мощностей на левый берег Дона) должна была поступить для рассмотрения в департамент архитектуры и градостроительства в сентябре 2024.

О строительстве на месте порта жилого квартала стало известно в июне 2023 года. Техническим заказчиком при разработке и реализации проекта изначально выступало ФАУ «РосКапСтрой». Соглашение о реализации проекта комплексного развития территории было подписано компаниями 30 мая того же года.

Позднее разработка мастер-плана была передана частной компании «Регионкапстрой».

Анастасия Казуков