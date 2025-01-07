Мэрия требует снести один из старейших пермских фастфудов

Администрация Свердловского района Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края к ИП Олегу Кварацхелия. Согласно материалам дела, истец требует признать самовольной постройкой объект капитального строительства, расположенный по адресу: ул. Революции, 66., а также снести его в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда.

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По данным кадастровой карты, на указанном участке расположено одноэтажное здание кафе «Шаурмичка» площадью 192 кв. м., построенное еще в 2002 году. Кафе расположено прямо за посадочными площадками пермского автовокзала.

Одновременно администрация Свердловского района Перми попросила суд принять обеспечительные меры в виде запрета производить государственную регистрацию сделок в отношении спорного объекта. Суд требование удовлетворил.

Напомним, пермская мэрия в 2024 году усилила претензионную работу с самостроями. В прошлом году поданы иски о сносе самого высокого в Перми – 10-этажного ТЦ на Лодыгина, 44. Также мэрия требует в суде снести целую улицу из торговых объектов – на Шоссе Космонавтов, в районе будущей развязки с Промышленной.