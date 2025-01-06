Минобороны сообщило о взятии села Даченское в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Даченское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Контроль над селом установила группировка войск «Центр». Оно расположено в 8 км к югу от Покровска. Два часа назад Минобороны сообщило о взятии Курахово, которое находится еще южнее — примерно в 30 км от Покровска.

Даченское расположено рядом с автотрассой, которая связывает Курахово с северной частью ДНР. К северу находятся населенные пункты Новоукраинка и Чунишино. О взятии Новоукраинки военное ведомство отчитывалось в ноябре 2024 года.

В Минобороны отметили, что после взятия Курахово российские войска «получили оперативный простор для действий», что поможет «ускорить процесс освобождения территории ДНР». Бои за Курахово продолжались с сентября 2024 года.