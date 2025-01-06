Курултай Башкирии потратит до 1,8 млн рублей на питание для делегаций

Секретариат Курултая Башкирии запрашивает цены на поставку продуктов для питания официальных делегаций во время мероприятий. По данным сайта госзакупок, из бюджета Башкирии на эти цели будет выделено до 1,8 млн руб. Итоги закупки будут подведены 14 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Кроме приготовления блюд (спецификация содержит 180 единиц, включая напитки), в обязанности исполнителя контракта войдут расстановка столов и стульев для приема пищи, обслуживание гостей официантами, сервировка стола для почетных гостей.

Услуги будут оказываться по заявкам заказчика в двух зданиях Курултая на протяжении 2025 года.

Идэль Гумеров