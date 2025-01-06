В Челябинской области в ДТП с грузовиком пострадали четыре человека

В Саткинском районе Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 1710 км автодороги М5. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo уснул за рулем, из-за чего врезался в грузовой автомобиль «Валдай». В результате пострадали водитель иномарки, а также его пассажиры – женщина и двое детей.