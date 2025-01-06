Hurriyet: власти Сирии потребовали от курдских боевиков сложить оружие

Новые сирийские власти потребовали от курдских формирований, располагающихся на севере страны, безоговорочно сложить оружие, сообщает турецкое издание Hurriyet. Встреча представителей сирийского ответвления РПК (Рабочей партии Курдистана) с новым сирийским правительством происходила в Дамаске.

По сообщению издания, в обмен на требование сложить оружие курдская сторона предложила создать как минимум один армейский корпус или дивизию в новой сирийской армии, а также разделить поровну нефтяные месторождения на севере страны. Однако новые власти «даже не стали обсуждать этот вопрос, поставив РПК—СНС условие безоговорочно сложить оружие», цитирует ТАСС сообщение Hurriyet.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступающий главным союзником новых сирийских властей, пригрозил «похоронить» курдские силы в Сирии. «Эти преступники-сепаратисты либо сами попрощаются со своим оружием, или же будут похоронены вместе с ним на сирийской земле»,— заявил турецкий лидер.

8 декабря антиправительственные силы во главе с группировкой ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) взяли Дамаск и объявили о падении режима Башара Асада. Мухаммед аль-Башир стал главой переходного правительства, которое будет действовать до 1 марта 2025 года. Курдские формирования в Сирии активно поддерживаются США. После начала сирийского кризиса в 2011 году они создали автономную администрацию в провинциях Алеппо, Эль-Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор на севере страны.

Подробнее о последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».