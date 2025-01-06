В Челябинской области при пожарах погибли два человека

Ночью 6 января на территории Челябинской области произошли два пожара в частных домах. В результате возгораний погибли местные жители 78 и 64 лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Один из пожаров случился на улице Заречная в поселке Тарасовка Чесменского района. По предварительным данным, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась надворная постройка, после чего пламя перешло на баню и жилой дом. Пожарные ликвидировали огонь на площади 2 кв. м. Хозяин дома погиб.

Второй пожар произошел в частном доме на улице Шахтерская в Коркино. Помещение загорелось из-за неосторожного курения. В коридоре дома пожарные нашли погибшего 64-летнего местного жителя. Огонь ликвидирован на площади 100 кв. м.