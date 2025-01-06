Семьи погибших и пострадавшие при пожаре в Кировской области получат выплаты

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что семьи погибших и пострадавшие при пожаре в жилом доме в поселке Кильмезь получат материальные выплаты. Расходы на похороны восьми погибших человек администрация региона взяла на себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России / ТАСС Фото: МЧС России / ТАСС

Возгорание в жилом многоквартирном доме в поселке Кильмезь Кильмезского района произошло накануне, 5 января. После локализации пожара спасатели обнаружили тела восьми проживавших в доме лиц в возрасте от 66 до 92 лет.

По информации губернатора, всего в доме проживало 11 человек. Трое из них были эвакуированы, их состояние удовлетворительное, они находятся в местной центральной районной больнице.

«Всем им будет оказана материальная помощь, выданы продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Вопрос о предоставлении им жилья будет решен в ближайшее время»,— сказано в сообщении губернатора.

Следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Место происшествия осматривают следователи и следователи-криминалисты. Точное количество жертв устанавливается.