На 24 декабря 2024 года Татарстан экспортировал продукцию агрокомплекса на 430,9 млн долларов США. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза республики.

Экспортом занимаются 258 организаций, а поставки производятся в 56 стран мира. Наибольшая доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли.

Сообщается, что в республике также успешно развивается направление «Халяль». Объем экспорта халяльной продукции за 2024 год увеличился почти в 2 раза по сравнению с 2022 годом и достиг 14 млн долларов США. Экспорт по направлению «Халяль» осуществляют более 20 компаний в Татарстане. Основными потребителями халяльной продукции из республики являются страны Персидского залива, Таможенного союза и Северной Африки.

Сейчас идет работа по поиску новых рынков сбыта продукции из Татарстана. Продолжаются контакты с Оманом, Малайзией, Иорданией и Бахрейном.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов предложил усилить сотрудничество республики и Омана в ряде сфер.

Диана Соловьёва