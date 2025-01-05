Водолазы не обнаружили утечек мазута с затонувших в Черном море танкеров

Водолазы обследовали состояние корпусов затонувших в Черном море фрагментов танкеров и не обнаружили там утечек мазута. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс России Фото: Минтранс России

Отмечается, что специалисты Морспасслужбы совершают погружения при любой возможности. Сейчас на море — сезон штормов и подходящие для работы дни выпадают редко. С середины декабря было всего несколько дней, когда можно было безопасно проводить работы.

Минтранс России сообщает, что во избежание протечек мазута специалисты герметизируют возможные места повреждений танкеров. Сейчас водолазные спуски продолжаются.

Михаил Волкодав