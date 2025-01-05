Водолазы не обнаружили утечек мазута с затонувших в Черном море танкеров
Водолазы обследовали состояние корпусов затонувших в Черном море фрагментов танкеров и не обнаружили там утечек мазута. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Фото: Минтранс России
Отмечается, что специалисты Морспасслужбы совершают погружения при любой возможности. Сейчас на море — сезон штормов и подходящие для работы дни выпадают редко. С середины декабря было всего несколько дней, когда можно было безопасно проводить работы.
Минтранс России сообщает, что во избежание протечек мазута специалисты герметизируют возможные места повреждений танкеров. Сейчас водолазные спуски продолжаются.